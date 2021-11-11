55 медалей завоевала псковская фигуристка Валерия Зайцева на различных соревнованиях
Псковичка Валерия Зайцева завоевала около 55 медалей на различных соревнованиях. Об этом фигуристка рассказала во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 11 ноября.
«Если не хожу в школу, то в день на льду занимаюсь 2-3 часа, - отметила Валерия. – Я не устаю от такого, загруженность бывает, когда в день на тренировки уходит 4-5 часов», - добавила спортсменка.
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