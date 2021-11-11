110 лет исполнилось со дня открытия Ольгинского моста в Пскове

21:46, 11 ноября 2021, ПАИ

110 лет назад был открыт Ольгинский мост через реку Великую в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

В XIX веке более остро ощущалось отсутствие переправы через реку Великую в черте города. Плавучий мост не отвечал требованиям транспортного сообщения, перекрывал Великую и мешал развитию судоходства.

Вопрос о строительстве моста был поднят «Псковским городским листком» в декабре 1887 года. Но о необходимости моста заговорили после того, как стихией были снесены наплавной и временный деревянный мосты возле строящегося железнодорожного моста.

Настойчиво добивался сооружения моста псковский губернатор А.В. Адлерберг; благодаря поддержке депутата Государственного Совета от Псковской губернии С.М. Николаева прошел закон об ассигновании 635 тысяч рублей, и 22 марта 1908 года император Николай II утвердил его. Через шесть дней после этого Псковская городская дума на экстренном заседании ходатайствовала перед императором о наименовании моста в честь княгини Ольги Ольгинским.

14 июня 1909 года состоялась торжественная закладка моста. Строительство осуществляла фирма инженера Лентовского из Санкт-Петербурга, конструкцию рассчитывал инженер Соколов. Мост был готов в октябре 1911 года, и его ажурные арки и башенки органично вписались в панораму города, украсив его. Торжественное открытие и освящение моста состоялось 30 октября (ст. ст.) 1911 года.

25 мая 1919 года мост взорвали отступавшие под натиском белогвардейцев войска Красной Армии; восстановлен он был только в 1921 году, а в 1933 году, в ознаменование 6-й годовщины Красной Армии, ему присвоили название «Мост Красной Армии». 8 июля 1941 года мост вновь был взорван отступающими войсками Красной Армии, а в июле 1944 года фашисты, уходя из Пскова, взорвали его снова. Вновь восстановленный, он простоял до1969 года, когда был разобран и вместо него построен нынешний бетонный (осень 1970 года). Мосту вернули историческое название – Ольгинский.