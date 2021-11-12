Видео: На пределе – работа скорой помощи в пандемию

09:39, 12 ноября 2021, ПАИ

Ежедневно машины скорой помощи Псковской области совершают 750 выездов, это в полтора раза больше обычных, плановых показателей. И это при том, что сейчас медики констатируют небольшой спад напряженности - еще две недели назад вызовов было около 900 в сутки. В Пскове на каждую бригаду приходится в среднем 20 пациентов за смену. В пандемию коронавируса экстренная служба работает на пределе возможностей.

Для ПАИ медики скорой помощи показали свою работу изнутри и рассказали о рисках профессии.