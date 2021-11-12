В Пскове впервые пройдёт тур по новостройкам по системе трейд-ин

12:57, 12 ноября 2021, ПАИ

Впервые в Пскове пройдёт тур по новостройкам по системе трейд-ин. В рамках тура псковичи смогут познакомиться с новостройками и узнать подробности акции у специалистов.

Покупка квартиры в трейд-ин является выгодной услугой, поскольку она представляет собой обмен старого жилья на новое с доплатой. Система покупки позволяет собственникам облегчить процедуру продажи. Не нужно выставлять объявление на сайтах, искать покупателей – достаточно поменять вторичную недвижимость на квартиру в новостройке.

Участие в туре могут также принять псковичи, у которых нет вторичного жилья. На мероприятии будут присутствовать представители банков, которые рассчитают или оформят ипотеку прямо на месте.

В ближайшем туре псковичи смогут посетить три жилых комплекса:

ЖК «Образцовый» (улица Крестки);

Smart квартал (улица Инженерная и улица Юности);

ЖК «Перспектива» (улица Завеличенская).

Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону (8112) 702-242. Отъезд 20 ноября в 11:00 от улицы Ленина, 6а.

*Трейд-ин – это система покупки, при которой покупатель отдаёт продавцу старый товар в зачет стоимости нового.