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Общество

Псковичей приглашают пройти обучение в академиях ФСБ России

Жителей Псковской области приглашают на учебу в Академию ФСБ России (Москва), Академию ФСО России (Орел) и пограничные институты ФСБ России (обучение проводится в интересах ФСБ России). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Пограничные институты ФСБ России располагаются в Москве, Калининграде, Голицыно (Московская область), Ставрополе (филиал Голицынского пограничного института), Анапе (Институт береговой охраны ФСБ России), Кургане и Хабаровске.

Обучение проводится по очной форме.

Требования к кандидатам:

  • возраст до 24 лет;
  • среднее общее или среднее профессиональное образование.

Кандидаты в обязательном порядке проходят медицинский, профессиональный психологический отбор, процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, а также проверку физической подготовленности.

В качестве вступительных испытаний учитываются результаты сдачи ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний, перечень которых утвержден приказом ФСБ России от 25 января 2021 г. № 24.

В период обучения курсанты обеспечиваются жильем, питанием, бесплатным медицинским обслуживанием, вещевым и денежным довольствием, имеют статус военнослужащих, срок обучения в образовательных организациях засчитывается в выслугу лет, а также предоставляются иные социальные гарантии, предусмотренные для военнослужащих.

Информация о правилах приема размещена на официальных сайтах образовательных организаций ФСБ России.

По вопросам поступления следует обращаться в отдел кадров УФСБ России по Псковской области по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 48.

Телефоны: 8-8112-69-29-13 (для поступающих в Академию ФСБ России), 8-8112-69-29-24 (для поступающих в Академию ФСО России) и 8-8112-69-28-15 (для поступающих в образовательные организации пограничного профиля).

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