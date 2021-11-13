Уехал в лес и не вернулся: в Псковской области ищут 54-летнего мужчину
В деревне Потеплино Куньинского района разыскивают пропавшего 54-летнего Сергея Чеботарёва, сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
12 ноября мужчина уехал в лес на красном велосипеде и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 190 сантиметров, телосложение полное, волосы тёмно-русые.
Был одет в зелёную камуфляжную куртку, серые джинсы, зелёные резиновые сапоги, серую шапку. С собой был тёмно-бежевый рюкзак.
Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.
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