Уехал в лес и не вернулся: в Псковской области ищут 54-летнего мужчину

17:17, 13 ноября 2021, ПАИ

В деревне Потеплино Куньинского района разыскивают пропавшего 54-летнего Сергея Чеботарёва, сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

12 ноября мужчина уехал в лес на красном велосипеде и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 190 сантиметров, телосложение полное, волосы тёмно-русые.

Был одет в зелёную камуфляжную куртку, серые джинсы, зелёные резиновые сапоги, серую шапку. С собой был тёмно-бежевый рюкзак.

Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.