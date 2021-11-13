Митрополит заявил, что тело Ленина рано или поздно должны вынести из Мавзолея

21:12, 13 ноября 2021, ПАИ

В эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что тело Владимира Ленина рано или поздно должны вынести из Мавзолея и похоронить.

Митрополит отметил, что у Ленина есть много поклонников, поэтому каждый раз, когда поднимается дискуссия о его перезахоронении, КПРФ выступает в защиту мёртвого тела.

По его мнению, не совсем верным является представление о том, что Владимира Ленина защищают лишь представители старшего поколения, а молодёжь всегда против советского вождя.

Он считает, что среди старшего поколения есть много людей, которые ни в советское время не одобряли то, что труп находится на Красной площади, ни сейчас этого не одобряют.