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Общество

Митрополит заявил, что тело Ленина рано или поздно должны вынести из Мавзолея

В эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что тело Владимира Ленина рано или поздно должны вынести из Мавзолея и похоронить.

Митрополит отметил, что у Ленина есть много поклонников, поэтому каждый раз, когда поднимается дискуссия о его перезахоронении, КПРФ выступает в защиту мёртвого тела.

По его мнению, не совсем верным является представление о том, что Владимира Ленина защищают лишь представители старшего поколения, а молодёжь всегда против советского вождя.

Он считает, что среди старшего поколения есть много людей, которые ни в советское время не одобряли то, что труп находится на Красной площади, ни сейчас этого не одобряют.

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