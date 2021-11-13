Эксперты назвали напиток, помогающий в борьбе с гипертонией

23:01, 13 ноября 2021, ПАИ

В борьбе с гипертонией помогает регулярное употребление чёрного чая. Об этом заявили учёные из университета Западной Австралии, результаты исследования которых опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Учёные провели эксперимент, в котором люди с повышенным артериальным давлением в день выпивали по три чашки чёрного чая либо содержащего кофеин напитка без флавоноидов.

Специалисты пришли к выводу, что чай оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления, чем второй напиток. Отмечается, что днём изменения показателей были незначительными, однако ночью они снижались на 10 %.

Этот эффект проявился в первые же сутки эксперимента, а затем сохранялся на протяжении полугода. При этом он не зависел от изначального уровня артериального давления, а также от частоты сердечных сокращений испытуемых.