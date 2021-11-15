Мужчина погиб на предприятии в результате несчастного случая в Псковской области
В Дедовичах погиб один из рабочих на территории промышленной площадки лесозавода «Судома». Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Коммуна».
Обстоятельства произошедшего выясняются. Как стало известно, руководство предприятия сотрудничает с правоохранительными органами и уведомило трудовую инспекцию о произошедшем, а также создало внутреннюю комиссию для расследования инцидента.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Что сопровождает ваше утро перед работой?
15 ноября 2021
Мужчина погиб в результате несчастного случая на фермерском хозяйстве в Великолукском районе