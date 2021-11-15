Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мужчина погиб на предприятии в результате несчастного случая в Псковской области

Фото: "Коммуна"

В Дедовичах погиб один из рабочих на территории промышленной площадки лесозавода «Судома». Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Коммуна».

Обстоятельства произошедшего выясняются. Как стало известно, руководство предприятия сотрудничает с правоохранительными органами и уведомило трудовую инспекцию о произошедшем, а также создало внутреннюю комиссию для расследования инцидента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

15 ноября 2021

Мужчина погиб в результате несчастного случая на фермерском хозяйстве в Великолукском районе
15 ноября 2021

Мужчина погиб на предприятии в результате несчастного случая в Псковской области
15 ноября 2021

Десять человек пострадали в ДТП за неделю в Псковской области
15 ноября 2021

Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Себежском районе
15 ноября 2021

Велосипедист пострадал в ДТП в Пскове
15 ноября 2021

Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Великолукском районе
15 ноября 2021

Десять пожаров произошло в Псковской области за три дня

14 ноября 2021

Авиационная бомба обнаружена в Невельском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...