Мужчина погиб на предприятии в результате несчастного случая в Псковской области

13:59, 15 ноября 2021, ПАИ

В Дедовичах погиб один из рабочих на территории промышленной площадки лесозавода «Судома». Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Коммуна».

Обстоятельства произошедшего выясняются. Как стало известно, руководство предприятия сотрудничает с правоохранительными органами и уведомило трудовую инспекцию о произошедшем, а также создало внутреннюю комиссию для расследования инцидента.