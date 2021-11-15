Псковский губернатор обсудил с Алексеем Беспрозванных реализацию индивидуальной программы развития региона

14:27, 15 ноября 2021, ПАИ

Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области (ИПСЭР) стала основной темой рабочего совещания, которое состоялось в администрации региона под председательством губернатора Михаила Ведерникова и заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Беспрозванных, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В текущем году в рамках программы в области реализуются три мероприятия с финансовым обеспечением: создание инженерной инфраструктуры второй очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗППТ) «Моглино», докапитализация региональной микрофинансовой организации, проектирование и строительство инфраструктуры для жилищного строительства. Как доложила вице-губернатор Нинель Салагаева, общий уровень исполнения к настоящему моменту составляет 91%.

На создание инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Моглино» привлечено более 700 млн рублей из федерального бюджета. По словам Нинель Салагаевой, исполнение составляет 100%, средства доведены в полном объеме, объекты инженерной инфраструктуры возводятся согласно установленному перечню.

«Проблемных вопросов нет», — заметила вице-губернатор и добавила, что за 9 месяцев текущего года привлечено 1,4 млрд внебюджетных инвестиций, создано 51 рабочее место.

В рамках докапитализации микрофинансовой организации Псковской области средствами федерального бюджета в регионе поддержано 35 проектов, инициированных субъектами малого и среднего предпринимательства, создано 86 рабочих мест. Алексей Беспрозванных положительно оценил работу по достижению ключевых показателей по вышеуказанным направлениям.

По вопросу строительства инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в микрорайоне Борисовичи доложил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он акцентировал внимание на том, что строительство ведется на 3 объектах. Ход работ немного затянулся из-за согласования изменений в проектах, получения разрешительных документов. Завершить укладку инженерных сетей планируется в декабре.

«Есть предложение, чтобы коллеги составили дорожную карту, график», — отметил Алексей Беспрозванных и подчеркнул, что документ должен стимулировать подрядчиков завершить объекты в установленные сроки. Михаил Ведерников в свою очередь дал поручение Сергею Грахову в кратчайшие сроки провести встречи с представителями подрядных организаций и установить даты окончания работ.

В продолжение Михаил Ведерников и Алексей Беспрозванных обсудили со специалистами параметры ИПСЭР на 2022 год. Так, планируется продолжение реализации мероприятий, связанных с инфраструктурной подготовкой второй очереди ОЭЗ «Моглино», территорий, задействованных под жилищное строительство, а также поддержка сельхозпроизводителей региона в части закупки племенного скота для животноводческих ферм.

Также в рамках рабочей поездки в Псковскую область заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных посетил ОЭЗ «Моглино». Он на месте оценил ход выполнения работ, а также осмотрел действующие и готовящиеся к открытию производства.