16 ноября ФК «Псков» примет участие в решающем матче в Сочи

22:58, 15 ноября 2021, ПАИ

16 ноября футбольный клуб из Пскова примет участие в решающем матче группового этапа на Всероссийском финале среди обладателей кубков регионов страны в городе Сочи, сообщили в социальных сетях клуба.

Во вторник у псковичей планируется игра с футболистами из клуба «Череповец-Витязь». Для выхода в полуфинал спортсменам достаточно не проиграть. Матч пройдёт на искусственном поле спорткомплекса «Имспорт» и базы ФК «Сочи», планируется прямая трансляция.

Второй финальный матч завершился победой псковичей над командой из города Невинномысска «СтавропольАгроСоюз», спортсмены одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол с пенальти на 14-й минуте матча забил Всеволод Федоров.