Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

16 ноября ФК «Псков» примет участие в решающем матче в Сочи

 

Фото: РФС

16 ноября футбольный клуб из Пскова примет участие в решающем матче группового этапа на Всероссийском финале среди обладателей кубков регионов страны в городе Сочи, сообщили в социальных сетях клуба. 

Во вторник у псковичей планируется игра с футболистами из клуба «Череповец-Витязь». Для выхода в полуфинал спортсменам достаточно не проиграть. Матч пройдёт на искусственном поле спорткомплекса «Имспорт» и базы ФК «Сочи», планируется прямая трансляция.

Второй финальный матч завершился победой псковичей над командой из города Невинномысска «СтавропольАгроСоюз», спортсмены одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол с пенальти на 14-й минуте матча забил Всеволод Федоров. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

13 ноября 2021

Четырёхмесячный онлайн-курс тренировок по воркауту подготовили для псковичей
12 ноября 2021

Ветеран псковского футбола Михаил Шуев отмечает 80-летие
12 ноября 2021

Развитие фигурного катания в Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ
12 ноября 2021

Подведены итоги личного первенства Псковской области по шахматам среди юниоров
11 ноября 2021

Сборная России победила киприотов в матче отбора чемпионата мира по футболу
11 ноября 2021

Псковичи приняли участие в международных соревнованиях по триатлону в Турции

11 ноября 2021

Пыталовский тренер ММА поборется за статуэтку премии «Народное признание»

11 ноября 2021

55 медалей завоевала псковская фигуристка Валерия Зайцева на различных соревнованиях

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...