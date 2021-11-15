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Культура

Студент ПсковГУ нарисовал для «Литературной карты России» комикс про Пушкина

Студент ПсковГУ создал комикс по книге Евгения Матвеева «Пушкин в Пскове», а Централизованная библиотечная система Пскова выдвинула эту работу на всероссийский конкурс «Литературная карта России в комиксах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Напомним, в прошлом году артист Псковского театра драмы Сергей Попков принёс в библиотеку на Конной рукопись краеведа Евгения Матвеева «Пушкин в Пскове», которая была опубликована всего один раз в 1998 году – в виде отрывков в газете «Псковская правда». В этом тексте рассказывается о нечастных поездках Пушкина в Псков.

Библиотекари вместе с дочерью Евгения Матвеева Юлией восстановили неясные места рукописи, уточнили все цитаты и к Всероссийскому Пушкинскому дню поэзии издали её в виде книги с иллюстрациями Игоря Шаймарданова и Валентина Васильева (подробнее об этом проекте можно прочитать здесь).

Позже псковские библиотекари придумали дополнить это издание комиксом, чтобы поучаствовать в конкурсе, который объявила Российская государственная библиотека для молодёжи. Чтобы Псков был отмечен на «Литературной карте России в комиксах», библиотекари поручили своему постоянному читателю и помощнику, студенту Псковского государственного университета Андрею Русакову придумать комикс по книге «Пушкин в Пскове».

Сюжет для комикса Андрей нашёл в том месте книги Евгения Матвеева, где рассказывается, как Пушкин в 1824 году посетил бал псковского губернатора. Получилась рисованная история про то, как лирический герой прогуливается по Пскову, вспоминая посвящённые тем или иным местам стихотворения, а потом подходит к дому губернатора и встречает там самого Пушкина.

Пушкин читает те же самые стихи, но никак не может придумать последнюю строчку. На выручку поэту приходит герой комикса.

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