Сообщение о минировании школы №24 в Пскове не подтвердилось
Сообщение о минировании школы №24 в Пскове не подтвердилось. В настоящее время проведены все необходимые проверочные мероприятия по поводу сообщения о минировании школы №24 в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ранее сообщалось, что в полицию поступило сообщение о минировании школы №24. Также в сообщении указывалось, что детей эвакуировали и ведется разговор с директором.
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