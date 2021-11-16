Сообщение о минировании школы №24 в Пскове не подтвердилось

14:12, 16 ноября 2021, ПАИ

Сообщение о минировании школы №24 в Пскове не подтвердилось. В настоящее время проведены все необходимые проверочные мероприятия по поводу сообщения о минировании школы №24 в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило сообщение о минировании школы №24. Также в сообщении указывалось, что детей эвакуировали и ведется разговор с директором.