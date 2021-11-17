Почти 54 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области

09:51, 17 ноября 2021, ПАИ

213 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области за сутки. Всего выздоровело 53 920 пациентов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За сутки коронавирус подтвердили у 287 человек в регионе, всего COVID-19 заразилось 62 959 жителей Псковской области.

Умерли 994 инфицированных коронавирусом человека. Специалисты провели 638 039 исследований на коронавирус (за сутки – 1 492).