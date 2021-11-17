В ночь на 18 ноября дальнее Завеличье останется без воды

10:50, 17 ноября 2021, ПАИ

С 22:00 17 ноября до 8:00 18 ноября жители улиц Байкова, Рокоссовского, Коммунальной, Егорова, Балтийской и Завеличенской останутся без горячего и холодного водоснабжения. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор Горводоканала Пскова Константин Болотин.

На дальнем Завеличье идут работы по устройству магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи. В ночь с 17 на 18 ноября на пересечении улиц Байкова и Рокоссовского подрядчик проведёт врезку новых сетей. Для этого необходимо временно остановить водоснабжение квартир псковичей. «У подрядчика стоит задача завершить все работы к восьми утра 18 ноября, если он оперативно завершит работы, то мы постепенно начнём запускать воду в систему, - уточнил Константин Болотин. - Уведомлением жильцов о предстоящем отключении должны заниматься управляющие компании. Мы с нашей стороны довели информацию до администрации города ещё в понедельник, 15 ноября».

В связи с этим жителей домов на дальнем Завеличье просят заранее сделать необходимый запас воды.