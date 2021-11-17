Более 212 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
212 702 жителя Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Первый компонент прививки сделали 228 652 жителя региона, ревакцинировано 16 998 человек.
Всего использовано 85,9 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 62 959 человек, 53 920 пациентов выздоровело, 1001 человек умер.
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