Студенты ПсковГУ стали призёрами фестиваля «Волжская палитра»
Студенты 2 курса института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ стали призёрами конкурса «Волжская палитра», представив коллекцию «Солнечные семидесятые». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
XX всероссийский конкурс-фестиваль проектов дизайна и декоративно-прикладного искусства «Волжская палитра» состоялся в онлайн-формате. Конкурс сблизил творческих ребят из разных регионов страны. Девиз «Волжской палитры» в 2021 году – «Новое время – новый взгляд!» объединил талантливых, одаренных, смелых и креативных.
В мероприятии приняли участие ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Курска, Белгорода, Пскова, Казани, Краснодара, Челябинска, Тюмени, Чебоксар, Зеленогорска, города Шахты Ростовской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
97 участников были разделены на три возрастные категории: «Школа моды», «Факультет моды», «Академия моды». Ребята продемонстрировали своё мастерство и фантазию в авторском прочтении тенденций и трендов моды в пяти номинациях: «Дефиле онлайн», «Модный блогер: расскажи о своей идее», «Портфолио коллекции / Графика», «Арт-сфера куафера», «Интерактивный вернисаж».
Работы конкурсантов оценивали эксперты под руководством председателя правления Нижегородского регионального отделения Союза дизайнеров России, основателя бренда «Парле» Ольги Рыхловой.
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