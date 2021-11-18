Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Образовательную программу Школы волонтеров наследия в Псковской области прошли 90 человек

В Псковской области 90 человек прошли образовательную программу Школы волонтеров наследия, которая уже третий год реализуется в регионе в рамках национального проекта «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Итоги участия региона в проекте были подведены на круглом столе «Волонтеры наследия Псковской области», который прошел на базе Псковского государственного университета.

Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик поблагодарил собравшихся за вклад в сохранение истории родной земли, неравнодушное отношение к судьбе псковских памятников. Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества с волонтерами при проведении археологических раскопок.

«Культурное наследие для Псковщины — не только память о богатом историческом прошлом. Памятники истории, археологии, архитектуры, монументального искусства — это колоссальный ресурсный потенциал не только социально-культурного, но и экономического развития нашего региона. Но, как любые ресурсы, они нуждаются в сохранении и бережном использовании. Проект «Школа волонтеров наследия» позволяет подготовить добровольцев для работ на памятниках и объектах истории и культуры», — заметил Вадим Нэдик.

Службу управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО представила Мария Лисенкова. Руководитель службы высоко оценила значимость данного проекта в сохранении, популяризации и продвижения объекта всемирного наследия «Храмы псковской архитектурной школы».

Подводя итоги, руководитель регионального штаба Школы волонтеров наследия в Псковской области Екатерина Гончарова сообщила, что основную образовательную программу Школы волонтеров наследия - 2021 освоили 90 человек, которые в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой были разделены на группы и разведены на два потока. Для каждой группы обучающихся Школы волонтеров наследия были проведены не только лекционные, но и практические занятия по работе с камнем, деревом и металлом.

«Школа волонтеров наследия 2021» — один из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества, реализуемых в рамках национального проекта «Культура». Организатором Школы волонтеров наследия является Министерство культуры РФ, «РОСКУЛЬТПРОЕКТ». Реализует проект «Школа волонтеров наследия» Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

18 ноября 2021

Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма COVID-19
18 ноября 2021

Работающие по QR-кодам организации Пскова обозначили на «Яндекс.Картах»
18 ноября 2021

В ТЦ «Акваполис» эвакуировали посетителей
18 ноября 2021

Активисты из дновской деревни Заклинье рассказали о создании «райского уголка»
18 ноября 2021

Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области
18 ноября 2021

Новый суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19 зафиксирован в России
18 ноября 2021

Более 37 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
18 ноября 2021

«Хууму» покажут на сцене Псковского драмтеатра

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...