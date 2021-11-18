Образовательную программу Школы волонтеров наследия в Псковской области прошли 90 человек

10:51, 18 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области 90 человек прошли образовательную программу Школы волонтеров наследия, которая уже третий год реализуется в регионе в рамках национального проекта «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Итоги участия региона в проекте были подведены на круглом столе «Волонтеры наследия Псковской области», который прошел на базе Псковского государственного университета.

Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик поблагодарил собравшихся за вклад в сохранение истории родной земли, неравнодушное отношение к судьбе псковских памятников. Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества с волонтерами при проведении археологических раскопок.

«Культурное наследие для Псковщины — не только память о богатом историческом прошлом. Памятники истории, археологии, архитектуры, монументального искусства — это колоссальный ресурсный потенциал не только социально-культурного, но и экономического развития нашего региона. Но, как любые ресурсы, они нуждаются в сохранении и бережном использовании. Проект «Школа волонтеров наследия» позволяет подготовить добровольцев для работ на памятниках и объектах истории и культуры», — заметил Вадим Нэдик.

Службу управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО представила Мария Лисенкова. Руководитель службы высоко оценила значимость данного проекта в сохранении, популяризации и продвижения объекта всемирного наследия «Храмы псковской архитектурной школы».

Подводя итоги, руководитель регионального штаба Школы волонтеров наследия в Псковской области Екатерина Гончарова сообщила, что основную образовательную программу Школы волонтеров наследия - 2021 освоили 90 человек, которые в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой были разделены на группы и разведены на два потока. Для каждой группы обучающихся Школы волонтеров наследия были проведены не только лекционные, но и практические занятия по работе с камнем, деревом и металлом.

«Школа волонтеров наследия 2021» — один из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества, реализуемых в рамках национального проекта «Культура». Организатором Школы волонтеров наследия является Министерство культуры РФ, «РОСКУЛЬТПРОЕКТ». Реализует проект «Школа волонтеров наследия» Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.