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Общество

Псковичку задержали с признаками наркотического опьянения

Сотрудники ОМОН задержали псковичку с признаками наркотического опьянения при проведении профилактических мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Гражданка будет привлечена к ответственности в соответствии с законодательством», - ответили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 13 ноября в Острове сотрудники ОМОНа Росгвардии задержали граждан с признаками наркотического опьянения.

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