Псковичку задержали с признаками наркотического опьянения
Сотрудники ОМОН задержали псковичку с признаками наркотического опьянения при проведении профилактических мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
«Гражданка будет привлечена к ответственности в соответствии с законодательством», - ответили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 13 ноября в Острове сотрудники ОМОНа Росгвардии задержали граждан с признаками наркотического опьянения.
Комментарии: 0 Обсудить >>>