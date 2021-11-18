Псковичку задержали с признаками наркотического опьянения

12:18, 18 ноября 2021, ПАИ

Сотрудники ОМОН задержали псковичку с признаками наркотического опьянения при проведении профилактических мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Гражданка будет привлечена к ответственности в соответствии с законодательством», - ответили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 13 ноября в Острове сотрудники ОМОНа Росгвардии задержали граждан с признаками наркотического опьянения.