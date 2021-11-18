Президент России Владимир Путин предложил повысить МРОТ

21:21, 18 ноября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о социальных вопросах предложил повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на следующий год на 8,6 % — до 12 654 руб. и 13 890 руб. соответственно. Об этом сообщают «Ведомости». Стенограмма речи главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6 %. В абсолютных цифрах в целом в стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — сказал он.

Прожиточный минимум в 2021 году составляет 11 653 руб. на душу населения: 12 702 руб. — для трудоспособного населения, 11 303 руб. — для детей, 10 022 руб. — для пенсионеров. Сейчас проект федерального бюджета на 2022 год предполагает индексацию этого показателя на 2,5 % — до 11 950 руб., напомнил Путин.

«Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — пояснил президент.

Годовая инфляция в России превысила целевое значение Центробанка в 4 % в декабре 2020 года. В последующие месяцы она продолжила ускоряться — во многом за счёт удорожания продовольствия, отмечали регулятор и Минэкономразвития. По итогам октября инфляция составила 8,13 % годовых. Такой показатель является максимальным с января 2016 года.

Путин добавил, что на размер прожиточного минимума «завязаны многие социальные пособия», в том числе выплаты семьям с детьми, доплаты к пенсиям и прочее. Таким образом, объём этих средств увеличится после роста показателя, резюмировал глава государства.