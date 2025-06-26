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Общество

Вдвое вырос спрос путешественников на бронирование загородных домов в Псковской области

Спрос путешественников на бронирование загородных домов в Псковской области увеличился более чем вдвое, следует из анализа экспертов платформы «Авито Путешествия».

Фото: ПАИ

Количество бронирований домов в Псковской области увеличилось более чем вдвое (+117 %), дач – почти в 4,5 раза. В секторе квартир особенно вырос спрос на трёхкомнатные (+154 %) и студии (+94 %).

Поездки в Псковскую область предпочитают туристы из Карелии (+159 %). Также выросло число бронирований домов в Псковской области жителями Ленинградской области (+130 %). В свою очередь проживающие в Псковском регионе путешественники чаще всего отправлялись в Карелию (+52 %) и Ленобласть (+28 %).

В свою очередь жители региона чаще всего отправлялись в Карелию (+52 %) и Ленинградскую область (+28 %).

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