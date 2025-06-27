28 виноделен соберутся на ярмарке «Виноград», организованной при поддержке Россельхозбанка

20:00, 27 июня 2025, ПАИ

Россельхозбанк поддержит крупнейшее эногастрономическое событие этого лета в Пскове – ярмарку «Виноград», сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мероприятие будет проходить с 27 июня по 6 июля на территории Финского парка и парка Строителей. На фестивале состоится дружеское соревнование двух фестивальных городов – «Верхнего» и «Нижнего», расположеных в разных частях фестивальной площадки. Каждый день города будут состязаться в кулинарном искусстве, в тонкостях виноделия, в музыкальном творчестве и праздничной атмосфере. Кто победил – решат гости в ходе интерактивного голосования.

На фестиваль приехали 28 виноделен из Крыма, с Кубани, Кавказа и Дона, которые представят более 50 брендов вина. Посетители смогут продегустировать российские напитки вместе с сырами, продукцией местных фермеров и блюдами локальной псковской кухни и найти своё любимое сочетание.

Образовательная программа фестиваля собрана в лектории «Винология». Напомним, это уникальная площадка, где ведущие эксперты отрасли рассказывают о российском вине, о научных аспектах виноделия и культуре потребления.

С подробной программой можно ознакомиться здесь: namvina.ru/pskov.

Отметим, РСХБ активно участвует в развитии агропромышленного комплекса Псковской области. Вложения Псковского филиала Россельхозбанка в АПК региона с начала его деятельности в 2006 году составили почти 36,5 млрд рублей.

Организаторы – правительство Псковской области, НИЦ «Курчатовский институт», администрация Пскова, Театрально-концертная дирекция Псковской области, АНО «Псковкреатив», ПРОМО «Равные возможности», Национальное агентство маркетинга российского вина (НАМ «Российского вина!») при поддержке Ассоциации виноградарей и виноделов России.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.