Михаил Ведерников обсудил вопросы сотрудничества с новым управляющим Северо-Западным ГУ Банка России

22:44, 26 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил вопросы сотрудничества с новым руководителем Северо-Западного главного управления Центрального банка России Павлом Шаптала. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

«Банк действительно является нашим стратегическим партнёром, и мне очень приятно отметить, что уже порядка 40 образовательных мероприятий по повышению финансовой грамотности было проведено в регионе. Сегодня и завтра проходит коммуникативная сессия, и для нас это очень важно, и для обычных людей, и для потребителей, и для руководителей, представителей организации», – подчеркнул губернатор.

Павел Шаптала в свою очередь отметил, что возможность встретиться не только с бизнесом, с экономическим сообществом, но и с органами власти очень ценна.

«Для нас коммуникация в области денежно-экономической политики – это такой важный инструмент таргетирования инфляции, не только та ключевая ставка, которую мы восстанавливаем, которую видят все, но и возможность донести простыми словами сложные вещи для того, чтобы сформировать у людей правильное инфляционное ожидание. Потому что все мы живём в одной стране, а нам всем хочется, чтобы была невысокая инфляция. Это и для экономики хорошо, и даёт долгосрочные перспективы. Это сбережение граждан. Мы пользуемся возможностью и донести свою позицию, и ответить на даже иногда непростые вопросы», – сказал он.

По его словам, банк использует множество точек взаимодействия. Это не только денежно-кредитная политика, но и финансовая грамотность, финансовое просвещение.

«У нас очень много проектов, и очень ценно, когда мы находим поддержку в органах власти, когда рука об руку занимаются тем, чтобы решать эту сложную, интересную и очень нужную государству задачу», – подчеркнул Павел Шаптала.

Он добавил, что представители банка всегда пользуются возможностью встретиться с крупным бизнесом из разных отраслей. «Достаточно большое количество предприятий Псковской области являются участниками мониторинга. Это такая оперативная информация, которую мы используем на заседаниях совета директоров. Один день из тех пяти дней, когда проходит заседание совета директоров для решения по ставке, занимают регионы. Каждый регион докладывает о своём видении, об обстановке. Мы посещаем предприятия, слышим о сложностях, стратегии развития, о том, как будут складываться инвестиции. Это очень важно, потому что это те маркеры, которые позволяют нам принимать решения до того, как выйдут официальные данные статистики», – рассказал руководитель Северо-Западного главного управления Центробанка России.