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В Локнянском районе возбудили уголовное дело за подделку водительского удостоверения

Прокуратура Локнянского района возбудила дело о подложном водительском удостоверении. Фото газеты «Восход»

Прокуратура Локнянского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту приобретения и использования местным жителем подложного водительского удостоверения. Об этом сообщает газета «Восход».

Прокуратура района признала законным постановление начальника отделения дознания ОП по Локнянскому району МО МВД России «Новосокольнический» о возбуждении уголовного дела по поводу обнаружения и изъятия сотрудниками ГИБДД у местного жителя, управлявшего автомобилем, поддельного водительского удостоверения.

В целях установления всех обстоятельств изготовления, приобретения и использования поддельного водительского документа проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Действия виновного подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, и наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

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