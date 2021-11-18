В Локнянском районе возбудили уголовное дело за подделку водительского удостоверения
Прокуратура Локнянского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту приобретения и использования местным жителем подложного водительского удостоверения. Об этом сообщает газета «Восход».
Прокуратура района признала законным постановление начальника отделения дознания ОП по Локнянскому району МО МВД России «Новосокольнический» о возбуждении уголовного дела по поводу обнаружения и изъятия сотрудниками ГИБДД у местного жителя, управлявшего автомобилем, поддельного водительского удостоверения.
В целях установления всех обстоятельств изготовления, приобретения и использования поддельного водительского документа проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.
Действия виновного подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, и наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.
Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Двое мужчин незаконно добывали рыбу сетями в акватории Тёплого озера