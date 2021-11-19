В Плюссе восстанавливают пешеходный переход через железную дорогу

07:26, 19 ноября 2021, ПАИ

Работы по обустройству наземного пешеходного перехода через железнодорожные пути проходят в Плюссе – руководство ОЖД планирует завершить их до конца года. Переход на этом месте был ликвидирован несколько лет назад после трагического случая, с просьбой восстановить объект к председателю областного Собрания депутатов Александру Котову обратились жители трёх многоквартирных домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсобрания.

Уже сейчас на пути положены пешеходные настилы, упрощающие переход через железную дорогу. В перспективе здесь появится звуковая и световая сигнализация, тактильный указатель, ограждение и разделитель пешеходных потоков – так называемая «змейка», вынуждающая велосипедистов спешиться и исключающая проезд через переход на автотранспорте. Новый переход будет выполнен в соответствии со всеми требованиями безопасности.

«Организовать новый переход оказалось не так-то просто. Имея опыт восстановления перехода в Новоселье в Стругокрасненском районе, я понимал, что это будет небыстро, и когда три года назад жители Плюссы обратились за помощью, сразу предупредил, что простого решения быть не может, но попробовать стоит, - прокомментировал восстановление перехода в Плюссе Александр Котов. – Мы согласовывали возможность возвращения перехода с руководством железной дороги и в переписке, и очно – проводили встречу в областном Собрании депутатов, где обсуждали не только эту ситуацию, но и другие, связанные с эксплуатацией железнодорожных путей, с организацией пригородных пассажирских перевозок. Наконец, решение было принято, подготовлен проект, а сейчас началась его реализация. И я очень хочу поблагодарить наших партнёров – руководство Октябрьской железной дороги. Совместными усилиями нам удаётся решать многие проблемы».

Железнодорожные пути отрезали от посёлка три многоквартирных дома и сектор частных домов. Дорога в посёлок, где находятся поликлиника, магазины, детский сад, школа общеобразовательная и музыкальная, клуб, – длиной примерно в километр. Объездной маршрут в разы длиннее. Поэтому после ликвидации перехода многие жители на свой страх и риск продолжали перебираться через рельсы привычным маршрутом.

«И коляски, и велосипеды приходилось переносить на руках. А если ещё и сумки с собой, это намного сложнее», - рассказала жительница ближайшего дома, многодетная мама Юлия Матвеева. Её младшая дочка в этом году пошла в первый класс, и, хотя дети в школу могут добраться на автобусе, за ребёнка неспокойно: через пути – опасно, а в обход приходится добираться вдоль автодороги без освещения.

«Этот переход нам очень нужен был! До центра посёлка – не ближний свет, а люди здесь в основном в возрасте пожилом, - поддержала соседку пенсионерка Людмила Шарудило. – Мы очень рады, что работа начата, и хорошо, что не будет верхового перехода».

Пользуясь случаем, женщины вновь обратились за помощью – жители домов очень надеются, что после организации официального безопасного перехода длинные составы будут расцеплять в месте движения людей. До настоящего времени вагоны приходилось обходить, особенно тяжело это делать зимой. «На обед бежишь – а здесь состав стоит», - поделилась примером Юлия Матвеева.

Спикер областного парламента пообещал обсудить такую возможность на очередной встрече с руководством железной дороги – она может состояться уже в декабре этого года. «Посмотрим, какие проблемы из тех, что мы обозначили ранее, решаются, что уже решено, что ещё необходимо сделать по обращениям граждан, а у нас, у депутатов областного Собрания, их достаточно», - отметил Александр Котов.

Схожий переход по обращению Александра Котова будет выполнен в селе Карамышево Псковского района. «Уже сейчас там организован переход по временной схеме, им можно пользоваться, а в ближайшее время работы будут завершены с учётом всех требований безопасности», - отметил спикер.

Напомним, в мае 2018 года в ходе приёма граждан в посёлке Плюсса к Александру Котову от имени жильцов трёх домов на улице Промышленной обратилась молодая мама Ольга Новосёлова. «Готов пообещать все имеющиеся у меня силы, но результат не гарантирую – сразу предупреждаю, это очень сложно», - ответил Александр Котов. Решение вопроса с учётом всех согласований заняло несколько лет. В феврале 2021 года руководство ОЖД проинформировало Александра Котова о том, что пешеходный переход со звуковой и световой сигнализацией в Плюссе будет построен до конца календарного года.