19 ноября в мире отмечается Международный мужской день

07:51, 19 ноября 2021, ПАИ

19 ноября в мире отмечается Международный мужской день с целью подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе, сообщает calend.ru.

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день этот праздник отмечают в более чем 60 странах мира.

Идея проведения подобного праздника звучала еще в 1960-х годах, когда появились предложения отмечать Международный мужской день 23 февраля — по аналогии с Международным женским днем, отмечаемым 8 марта. Однако долгие 30 лет дальше предложений дело не шло. Лишь в начале 1990-х годов по инициативе профессора Томаса Оастера, руководившего центром мужских исследований при университете города Миссури-Канзас, в США прошли незначительные мероприятия в феврале.

Инициатором даты сегодняшнего Международного мужского дня стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил 19 ноября — день рождения собственного отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания.

Цель Дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Также организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоциональное, физическое и духовное благополучие, на улучшение гендерных отношений между мужчинами и женщинами.