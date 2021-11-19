Фотоконкурс о зимних путешествиях запустил комитет по туризму Псковской области
Комитет по туризму Псковской области объявил о проведении фотоконкурса «Зимние путешествия по Псковской земле». Об этом сообщается в Instagram комитета.
Принять участие в конкурсе может любой желающий, достигший 18 лет. Для участия необходимо заполнить заявку и прислать фотографии (разрешение от 300 DPI, горизонтальная ориентация) на адрес info@gkt.pskov.ru. Принимается не более двух фотографий в каждой номинации от одного участника.
Номинации:
- «Дворянские усадьбы»
- «Зимние прогулки»
- «Зимний активный отдых»
- «Зимние забавы»
- «Зимние пейзажи»
- «Открытия»
- «Юбилейные даты 2022»
Более подробная информация о номинациях и условиях участия в положении конкурса. Прием заявок будет идти с 1 по 20 декабря.
В жюри конкурса фотографы из разных уголков России: Иван Дементиевский, Сергей Доля, Алексей Соколенко, Федор Саблин, Юрий Столыпин, Влад Макеенков, Дмитрий Куликов, Рустам Шагиморданов, Анна Маслова, Вадим Коркин и Ольга Рудченко.