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Культура

Фотоконкурс о зимних путешествиях запустил комитет по туризму Псковской области

Комитет по туризму Псковской области объявил о проведении фотоконкурса «Зимние путешествия по Псковской земле». Об этом сообщается в Instagram комитета.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, достигший 18 лет. Для участия необходимо заполнить заявку и прислать фотографии (разрешение от 300 DPI, горизонтальная ориентация) на адрес info@gkt.pskov.ru. Принимается не более двух фотографий в каждой номинации от одного участника.

Номинации:

  • «Дворянские усадьбы»
  • «Зимние прогулки»
  • «Зимний активный отдых»
  • «Зимние забавы»
  • «Зимние пейзажи»
  • «Открытия»
  • «Юбилейные даты 2022»

Более подробная информация о номинациях и условиях участия в положении конкурса. Прием заявок будет идти с 1 по 20 декабря.

В жюри конкурса фотографы из разных уголков России: Иван Дементиевский, Сергей Доля, Алексей Соколенко, Федор Саблин, Юрий Столыпин, Влад Макеенков, Дмитрий Куликов, Рустам Шагиморданов, Анна Маслова, Вадим Коркин и Ольга Рудченко.

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