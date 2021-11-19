Фотоконкурс о зимних путешествиях запустил комитет по туризму Псковской области

11:05, 19 ноября 2021, ПАИ

Комитет по туризму Псковской области объявил о проведении фотоконкурса «Зимние путешествия по Псковской земле». Об этом сообщается в Instagram комитета.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, достигший 18 лет. Для участия необходимо заполнить заявку и прислать фотографии (разрешение от 300 DPI, горизонтальная ориентация) на адрес info@gkt.pskov.ru. Принимается не более двух фотографий в каждой номинации от одного участника.

Номинации:

«Дворянские усадьбы»

«Зимние прогулки»

«Зимний активный отдых»

«Зимние забавы»

«Зимние пейзажи»

«Открытия»

«Юбилейные даты 2022»

Более подробная информация о номинациях и условиях участия в положении конкурса. Прием заявок будет идти с 1 по 20 декабря.

В жюри конкурса фотографы из разных уголков России: Иван Дементиевский, Сергей Доля, Алексей Соколенко, Федор Саблин, Юрий Столыпин, Влад Макеенков, Дмитрий Куликов, Рустам Шагиморданов, Анна Маслова, Вадим Коркин и Ольга Рудченко.