В Пушкинском заповеднике готовят к открытию одну из главных выставок года

17:50, 29 июня 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» готовится к открытию одной из главных выставок года – экспозиции «Первая встреча». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Собрание Пушкинского заповедника в 2024 году пополнилось 717 предметами, обладающими историко-культурной и художественной ценностью. Однако из-за камерности выставочного пространства в экспозицию войдёт лишь часть новых поступлений. Среди уникальных экспонатов – карманные часы, принадлежавшие тригорскому соседу и другу Пушкина Алексею Вульфу, а также редкое немецкое издание сочинений Гёте 1830 года, связанное с семьёй Вульфов и историей Тригорского.

Посетители также смогут увидеть образцы изобразительного искусства XX–XXI веков, иллюстрации к произведениям Пушкина и новые поступления в фотонегафонд музея.

Выставка «Первая встреча» в научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) будет работать с 3 июля до конца октября.