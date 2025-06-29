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Общество

В Пушкинском заповеднике готовят к открытию одну из главных выставок года

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» готовится к открытию одной из главных выставок года – экспозиции «Первая встреча». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Игорь Корнилов. Холм лесистый (2012). Из новых поступлений в фонды Пушкинского заповедника

Собрание Пушкинского заповедника в 2024 году пополнилось 717 предметами, обладающими историко-культурной и художественной ценностью. Однако из-за камерности выставочного пространства в экспозицию войдёт лишь часть новых поступлений. Среди уникальных экспонатов – карманные часы, принадлежавшие тригорскому соседу и другу Пушкина Алексею Вульфу, а также редкое немецкое издание сочинений Гёте 1830 года, связанное с семьёй Вульфов и историей Тригорского.

Посетители также смогут увидеть образцы изобразительного искусства XX–XXI веков, иллюстрации к произведениям Пушкина и новые поступления в фотонегафонд музея.

Выставка «Первая встреча» в научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) будет работать с 3 июля до конца октября.

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В Пушкинском заповеднике готовят к открытию одну из главных выставок года

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