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Культура

Артисты Мариинского театра выступят в усадьбе Римского-Корсакова

Артисты Мариинского театра выступят в усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше 8 июля, сообщили ПАИ в музее.

Фото: группа усадьбы Римского-Корсакова в соцсети «ВКонтакте»

Солисты театра Оксана Клевцова, Анастасия Калагина, Дарья Терещенко и Антон Перминов исполнят произведения русских и зарубежных композиторов, знаменитые романсы.

Концерт начнется в 14:00.

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