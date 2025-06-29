Артисты Мариинского театра выступят в усадьбе Римского-Корсакова
Артисты Мариинского театра выступят в усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше 8 июля, сообщили ПАИ в музее.
Солисты театра Оксана Клевцова, Анастасия Калагина, Дарья Терещенко и Антон Перминов исполнят произведения русских и зарубежных композиторов, знаменитые романсы.
Концерт начнется в 14:00.
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