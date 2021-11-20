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Общество

Работы на ФОКОТе в Стругах Красных выполнены почти наполовину

На 40 % выполнены строительные работы на физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа (ФОКОТ) в Стругах Красных. К концу года на бывшем школьном стадионе появится современный спортивный объект. С ходом работ ознакомился председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В настоящее время на стадионе идёт установка бортового камня, на площадке, где будет установлена трибуна, началась подготовка под укладку тротуарной плитки, выполнены предварительные электромонтажные работы – под землёй проложен трубопровод, через который пропустят кабель для подключения световых опор. Подрядчик приступил к засыпке щебнем футбольного поля и беговых дорожек. Впереди самое сложное – после укладки асфальта дорожки должны быть покрыты слоем резины. Для того, чтобы создать необходимые температурные условия, по периметру стадиона будет установлен коридор из армейских палаток, где тепловыми пушками поверхность земли прогреют минимум до +4 градусов.

«Опыт таких работ у наших специалистов есть. Это не первый стадион, который строит организация», – заверил руководитель проекта Валерий Кожухов.

В ежедневном режиме все возникающие вопросы с подрядчиком решает местная администрация. «Оперативно – по телефону и один-два раза в неделю проводим совещания на самом объекте. Держим руку на пульсе! Нужно помогать, чтобы в итоге всё получилось», – поделился глава Стругокрасненского района Александр Волков.

Спикер областного Собрания депутатов Александр Котов отметил активную работу нового подрядчика, приступившего к исполнению контракта осенью – с первой строительной организацией договор пришлось расторгнуть в одностороннем порядке, а затем ждать объявления новых торгов в установленные законом сроки.

«Несмотря на все сложности, работа продолжается, причём, форсированными темпами. Конечно, приходится сложно – погодные условия не самые комфортные. Но у подрядчика есть опыт работы на аналогичных объектах, строители знают технологии и заверяют нас в том, что в состоянии даже при довольно низких температурах выполнить всё, что предусмотрено контрактом», – добавил Александр Котов.

Напомним, ФОКОТ в Стругах Красных строится за счёт средств нацпроекта «Спорт – норма жизни», но в его очертаниях угадываются уже знакомые жителям региона элементы: беговая дорожка, вместительная трибуна, универсальная волейбольно-баскетбольная площадка. В отличие от уже привычных стадионов с хоккейными коробками, возведённых партией «Единая Россия», в Стругах Красных планируется строительство полноценного футбольного поля. Тренажёры в перечень оборудования не входят, но частью комплекса станет площадка для сдачи норм ГТО, уже смонтированная у школы в 2019 году.

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