Туман и до +14 градусов прогнозируют в Псковской области 14 октября

14:38, 13 октября 2026, ПАИ

Переменную облачность без осадков прогнозируют в Псковской области в среду, 14 октября. Ночью и утром местами ожидается туман, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Будет дуть ветер восточных направлений от слабого ночью до умеренного днём. Ночью столбики термометров покажут 0...+5 градусов, а днём – +9...+14 градусов.

В Пскове температура ночью составит +3...+5 градусов, в дневное время воздух прогреется до +11...+13. Атмосферное давление высокое.

Ранее сообщалось, что атлантическая прохлада не сумеет пробиться далеко вглубь Русской равнины. Поток собьёт показания термометров только в западной части региона.