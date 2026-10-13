В Великих Луках изменится расписание пригородных автобусов

15:40, 13 октября 2026, ПАИ

С 16 октября в Великих Луках изменится расписание трёх пригородных автобусных маршрутов. Ещё один маршрут отменят. Об изменениях сообщил перевозчик ООО «Славяне», пишет газета «Великолукская правда. Новости».

На маршруте № 126 Великие Луки – Максимиха – Дерганово автобусы будут ходить по следующему расписанию:

По средам: от улицы Дружбы – в 9:35 и 16:40; из Дерганово – в 10:50 и 17:45.

По субботам: от улицы Дружбы – в 8:05 и 16:40; из Дерганово – в 9:20 и 17:45.

На маршруте № 119 Великие Луки – Гороховье изменится расписание в будние дни. Автобусы будут отправляться от улицы Глинки (ЖБК) в 6:20 и 14:10, а из Гороховья – в 7:35 и 15:25.

На маршруте № 105к Великие Луки – Сенчиты автобусы будут отправляться от улицы Дружбы в 7:50, 12:00 и 15:20. Обратные рейсы из Сенчит назначены на 9:15, 13:25 и 16:45.

Кроме того, с 16 октября отменят маршрут № 105л Великие Луки (завод «Лесхозмаш») – Черёмушки.

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок.