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Общество

Врип главы Пскова проверил готовность подрядчиков к зимнему сезону

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов проконтролировал готовность подрядных организаций к зимнему сезону. Об этом он сообщил в своём канале в MAX.

  • Врип главы Пскова проверил готовность подрядчиков к зимнему сезону
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Врип главы Пскова проверил готовность подрядчиков к зимнему сезону
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Врип главы Пскова проверил готовность подрядчиков к зимнему сезону
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Врип главы Пскова проверил готовность подрядчиков к зимнему сезону
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Врип главы Пскова проверил готовность подрядчиков к зимнему сезону
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Врип главы Пскова проверил готовность подрядчиков к зимнему сезону
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Врип главы Пскова проверил готовность подрядчиков к зимнему сезону
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Врип главы Пскова проверил готовность подрядчиков к зимнему сезону
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX

Подрядчики доложили о состоянии техники, её комплектации, обеспеченности противогололёдными материалами и численности бригад.

Отдельно глава города акцентировал внимание на работе на мостах: из-за влажного ветра с водоёмов они обледеневают быстрее, поэтому здесь требуется повышенная оперативность. Он поставил задачу держать такой же темп на всей городской дорожной сети, подчеркнув, что безопасность псковичей в зимний период остаётся приоритетом.

Финансирование подрядных организаций обеспечено до конца текущего года и на начало следующего. По словам Станислава Стармолотова, никаких перебоев в работе быть не должно.

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Врип главы Пскова проверил готовность подрядчиков к зимнему сезону

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