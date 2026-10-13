Врип главы Пскова проверил готовность подрядчиков к зимнему сезону
Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов проконтролировал готовность подрядных организаций к зимнему сезону. Об этом он сообщил в своём канале в MAX.
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Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
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Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
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Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
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Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
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Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
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Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
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Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
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Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
Подрядчики доложили о состоянии техники, её комплектации, обеспеченности противогололёдными материалами и численности бригад.
Отдельно глава города акцентировал внимание на работе на мостах: из-за влажного ветра с водоёмов они обледеневают быстрее, поэтому здесь требуется повышенная оперативность. Он поставил задачу держать такой же темп на всей городской дорожной сети, подчеркнув, что безопасность псковичей в зимний период остаётся приоритетом.
Финансирование подрядных организаций обеспечено до конца текущего года и на начало следующего. По словам Станислава Стармолотова, никаких перебоев в работе быть не должно.
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