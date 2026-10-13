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Общество

Красногородская школа-интернат «Агрошкола» вошла в число победителей Всероссийского конкурса школьных музеев

Красногородская школа-интернат «Агрошкола» стала победителем Всероссийского конкурса школьных музеев. Руководитель музея Валентина Андреева представила проект экспертам в сфере музейной педагогики и членам Детского общественного совета Музея Победы – активистам школьных музеев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: pskov.ru

Конкурс организовало общество «Знание». Он проходил с марта по октябрь 2026 года по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Минпросвещения. Участниками стали около 4,7 тысячи представителей школьных музеев из 89 регионов страны.

Для финалистов подготовили образовательную и культурную программу. Они прослушали лекции, приняли участие в стратегической сессии, встретились с героями России, посетили музейный комплекс «1418 шагов к Победе. Дорога памяти» и главный храм Вооружённых сил России.

Церемония награждения прошла в конгрессно-выставочном центре Центрального парка «Патриот». Призовой фонд конкурса составил 35 млн рублей. Его разделили 70 учебных заведений из 44 регионов. Победители получат оборудование для развития и обновления школьных музеев и экспозиций, а также подарки от партнёра проекта.

«Благодарна организаторам за обмен опытом и внимание к школьным музеям. У меня появилось ещё больше друзей-единомышленников в разных уголках Родины», – отметила Валентина Андреева.

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