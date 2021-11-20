Пскович фиктивно зарегистрировал четырёх белорусов

15:46, 20 ноября 2021, ПАИ

В Пскове безработный 30-летний местный житель подозревается в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, мужчина фиктивно зарегистрировал в своей квартире в доме на улице Красноармейской четырёх граждан Белоруссии.

Кроме того, в Острове 55-летняя безработная местная жительница в квартире дома на улице Освобождения фиктивно поставила на учёт гражданку России.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.