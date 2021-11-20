Пскович фиктивно зарегистрировал четырёх белорусов
В Пскове безработный 30-летний местный житель подозревается в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, мужчина фиктивно зарегистрировал в своей квартире в доме на улице Красноармейской четырёх граждан Белоруссии.
Кроме того, в Острове 55-летняя безработная местная жительница в квартире дома на улице Освобождения фиктивно поставила на учёт гражданку России.
В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.
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