Владимир Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

16:04, 20 ноября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Андрея Первозванного. Торжественная церемония награждения состоялась в Кремле и была приурочена ко дню рождения патриарха – сегодня, 20 ноября, ему исполнилось 75 лет, сообщается на сайте Кремля.

«Позвольте сердечно поздравить вас с юбилеем – с 75-летием. Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения и следуете ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России», – обратился президент к патриарху.

Глава государства напомнил, что Русская православная церковь во все времена переживала и горести, и радости. Но именно сейчас, когда РПЦ возглавляет патриарх Кирилл, «её голос вновь приобрел огромное значение». Президент выразил уверенность, что возросшее доверие к церкви среди населения – результат неустанных трудов и усилий святейшего.

Отметим, что согласно указу главы государства, патриарх награждён орденом Андрея Первозванного за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами.