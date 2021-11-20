Владимир Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Андрея Первозванного. Торжественная церемония награждения состоялась в Кремле и была приурочена ко дню рождения патриарха – сегодня, 20 ноября, ему исполнилось 75 лет, сообщается на сайте Кремля.
«Позвольте сердечно поздравить вас с юбилеем – с 75-летием. Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения и следуете ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России», – обратился президент к патриарху.
Глава государства напомнил, что Русская православная церковь во все времена переживала и горести, и радости. Но именно сейчас, когда РПЦ возглавляет патриарх Кирилл, «её голос вновь приобрел огромное значение». Президент выразил уверенность, что возросшее доверие к церкви среди населения – результат неустанных трудов и усилий святейшего.
Отметим, что согласно указу главы государства, патриарх награждён орденом Андрея Первозванного за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами.
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