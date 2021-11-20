Вышел в свет сборник народных сказок «Псковские сказки детям»

18:22, 20 ноября 2021, ПАИ

Вышел сборник «Псковские сказки детям», созданный по инициативе студентки ПсковГУ Анастасии Поповой, с которой она победила во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов в прошлом году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В основе сборника сказок, предназначенного для детей дошкольного и младшего школьного возраста, лежат аутентичные народные сказки, записанные в фольклорных экспедициях учёными-филологами и студентами вуза.

В новую книгу вошли 8 местных сказок, которые были адаптированы для ребят дошкольного и младшего школьного возраста, а также проиллюстрированы в стиле русского лубка.

На издание, разработку мультимедийного приложения и дидактических материалов из федерального бюджета было выделено 590 тыс. рублей.

В состав экспертной группы вошли участники проекта Наталья Большакова и Евгения Кривенко, а также волонтёры – студенты-филологи Екатерина Мазепина и Софья Краснова. Остальные волонтёры участвовали в работе заочно.

Всего издано 3 тыс. экземпляров, их передадут в школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и библиотеки области.

В следующем году планируется выпустить ещё один большой сборник псковских сказок, который будет оформлен в качестве подарочного издания. Над сбором материала уже работают специалисты.

«Уверен, книга будет интересна не только детям, но и всем, кто интересуется культурой Псковской земли», - отметил глава региона.

ПАИ напоминает, проект «Псковские сказки детям» одержал победу в грантовом конкурсе молодёжных инициатив Росмолодёжи в 2020 году и принёс его автору, студентке II курса института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Анастасии Поповой, 590 тысяч рублей.