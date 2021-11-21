Светлана Мельникова представит Псковский музей в Боснии и Герцеговине

12:42, 21 ноября 2021, ПАИ

Генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова вошла в состав российской делегации для участия в Днях духовной культуры России в Боснии и Герцеговине, которые пройдут 21-23 ноября в Сараеве. Она представит Псково-Изборский музей докладом о роли и влиянии духовной составляющей на культурное взаимодействие в современных реалиях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

«Красота хранимого псковичами наследия, выраженная через иконопись, архитектуру, красоту богослужения и песнопений, непреходящая. Она близка народу Балкан, поскольку они связаны исторически и духовно. Иконы и фрески Пскова подтверждают знакомство псковичей с византийским искусством и искусством южных славян. Среди классических примеров в Пскове есть и один весьма экзотический. Во второй половине XVI века, во времена царствования Ивана Грозного, почитался святой мученик Христофор в зверином облике, так, как это было популярно у народов Балкан. Непривычные для современного зрителя иконы Христофора с пёсьей головой свидетельствуют о событиях тех далёких дней, на своём примере доказывая культурную близость двух народов», — отметили в пресс-службе.

Дни духовной культуры России в Боснии и Герцеговине реализуются Министерством культуры РФ в соответствии с поручением президента Российской Федерации и Правительства РФ. В рамках Дней России широкой публике Боснии и Герцеговины будет продемонстрировано богатство и многообразие российской культуры. Флагманским событием Дней России станет круглый стол на тему «Сохранение духовных ценностей как основа межкультурного диалога».