Успеть привиться до Нового года рекомендовал псковичам Михаил Ведерников

11:04, 21 ноября 2021, ПАИ

Успеть привиться от коронавируса до Нового года рекомендовал псковичам губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Новогодние праздники уже не за горами, постарайтесь успеть сделать прививку, чтобы защитить себя и спокойно встретить 2022 год», - написал глава региона.

Он также сообщил о ходе кампании по вакцинации. Так, на 20 ноября первым компонентом привиты уже 234 203 жителя области, 715 вакцинировались в субботу. Обоими компонентами вакцины привиты 217 919 человек, 777 сделали укол в субботу. Ревакцинировались 18 317 псковичей, 148 - 20 ноября.

Израсходовано 86,1% поступившей в регион вакцины.