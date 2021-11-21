Младший сын Константина Цзю проведёт свой дебютный бой в 2022 году

19:02, 21 ноября 2021, ПАИ

Младший сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Никита Цзю проведёт свой дебютный бой в профессиональном боксе в феврале 2022 года. Об этом сообщил журналист телеканала Fox Sports Бэн Дэймон.

Никита Цзю будет выступать в первой средней весовой категории (до 69,85 кг), в которой выступает его старший брат Тим Цзю.

Кроме того, Никита Цзю подписал контракт с менеджером Гленом Дженнингсом, который ранее сотрудничал с Константином Цзю, а теперь работает с его старшим сыном Тимом Цзю.