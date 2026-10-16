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Общество

Псковская область вошла в топ-20 регионов по медиаактивности в сфере молодёжной политики

Опубликован рейтинг медиаактивности ведомств, реализующих молодёжную политику в регионах России, по итогам III квартала 2026 года. Псковская область заняла 17-е место в общем зачёте, войдя в топ-20 субъектов страны. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Здесь и далее данные составителей рейтинга

Рейтинг учитывает ведение сообществ и каналов в популярных социальных сетях и мессенджерах, а также упоминаемость в средствах массовой информации. Отдельно оценивается активность работы в социальной сети «ВКонтакте».

По этому показателю Псковская область заняла второе место среди всех регионов России, уступив только Москве. Такой результат свидетельствует о системной и качественной работе с молодёжной аудиторией в цифровом пространстве.

Министерство молодёжной политики Псковской области и АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» активно публикуют новости о мероприятиях, проектах и инициативах и оперативно информируют молодёжь о возможностях для развития. Высокая позиция в рейтинге подтверждает востребованность такого формата работы.

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