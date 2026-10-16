В Пушкинском заповеднике привели в порядок могилы родственников и друзей поэта
Надгробия в некрополе Осиповых и Вульфов в Ворониче, а также исторические захоронения на деревенском кладбище близ старинного городища привели в порядок сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщает служба информации Пушкинского заповедника, такие работы специалисты службы музейных территорий проводят регулярно, в том числе и в рамках Всероссийской акции «Чистые берега».
На городище музейщики очистили от биозагрязнений надгробные плиты на родовом кладбище Осиповых и Вульфов, друзей Пушкина. На гражданском кладбище в деревне Воронич привели в порядок могилы людей, имена которых вписаны в пушкинскую историю. Это двоюродный дядя поэта, последний владелец Петровского Вениамин Ганнибал и один из последующих хозяев имения Иосиф Княжевич, священник Илларион Раевский (поп Шкода) и его дочь Акулина Скоропостижная. Позаботились участники акции и о могилах бывших коллег – Татьяны Мальцевой и Анатолия Теплова, работавших в Пушкинском заповеднике во второй половине прошлого века и похороненных здесь же.
Кроме того, сотрудники музея собрали мусор на обочине дороги вдоль Сороти и на автомобильной стоянке возле деревни.
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