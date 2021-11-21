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Общество

Псковичка в состоянии алкогольного опьянения учинила ДТП

В Пскове на улице Ижорского Батальона, 16 столкнулись два автомобиля. Как сообщил корреспондент Псковского агентства информации, автомобиль «Рено-Симбол», за рулём которого находилась 31-летняя девушка, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем УАЗ.

По предварительной информации, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС проводят освидетельствование.

По словам очевидцев, гражданка занималась такси-извозом.

На месте происшествия работают аварийно-спасательная служба, бригада скорой помощи, ДПС.

Медики на месте оказали необходимую помощь, от госпитализации гражданка отказалась.

Обстоятельства происшествия выясняются.

  • Псковичка в состоянии алкогольного опьянения учинила ДТП
    Фото: ПАИ
  • Псковичка в состоянии алкогольного опьянения учинила ДТП
    Фото: ПАИ
  • Псковичка в состоянии алкогольного опьянения учинила ДТП
    Фото: ПАИ
  • Псковичка в состоянии алкогольного опьянения учинила ДТП
    Фото: ПАИ
  • Псковичка в состоянии алкогольного опьянения учинила ДТП
    Фото: ПАИ
  • Псковичка в состоянии алкогольного опьянения учинила ДТП
    Фото: ПАИ
  • Псковичка в состоянии алкогольного опьянения учинила ДТП
    Фото: ПАИ
  • Псковичка в состоянии алкогольного опьянения учинила ДТП
    Фото: ПАИ

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