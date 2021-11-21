Псковичка в состоянии алкогольного опьянения учинила ДТП
В Пскове на улице Ижорского Батальона, 16 столкнулись два автомобиля. Как сообщил корреспондент Псковского агентства информации, автомобиль «Рено-Симбол», за рулём которого находилась 31-летняя девушка, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем УАЗ.
По предварительной информации, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС проводят освидетельствование.
По словам очевидцев, гражданка занималась такси-извозом.
На месте происшествия работают аварийно-спасательная служба, бригада скорой помощи, ДПС.
Медики на месте оказали необходимую помощь, от госпитализации гражданка отказалась.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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