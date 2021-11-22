Выборы пройдут в библиотеке Пскова

08:57, 22 ноября 2021, ПАИ

Центральная городская библиотека Пскова (библиотека на улице Конной) приглашает читателей посетить интерактивную выставку «Достоевский или Толстой». Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, на выставке представлены полные собрания сочинений двух писателей. Посетители смогут не только оценить творчество писателей, но и проголосовать за того, кого они считают более значительной фигурой в русской литературе. Результат этого открытого голосования на клейких листочках с отзывами можно увидеть тут же – на боковине книжного стеллажа.

В рамках городского библиотечного марафона «Неделя с Достоевским» библиотекари представили вниманию читателей не только выставку «Достоевский или Толстой», но также выставки «На Ф. М. волнах» и «Достоевский в комиксах».

Завершится «Неделя с Достоевским» в библиотеке открытой лекцией «Достоевский в полемике с эволюционной теорией Чарльза Дарвина», которую прочтёт доктор филологических наук, профессор РГПУ имени Герцена, член международного клуба Ф. М. Достоевского Надежда Михновец.

Напомним, что совершеннолетние читатели могут посетить библиотеки Централизованной библиотечной системы Пскова только с документом, подтверждающим прохождение вакцинации от COVID-19, либо с документом, содержащим сведения о перенесенном заболевании в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения библиотеки.