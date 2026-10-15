Конструктор контрактов и умные реестры экспертиз внедряют в Псковской области

20:07, 15 октября 2026, ПАИ

Итоги цифровизации системы госзакупок в Псковской области представила министр конкурентной политики Псковской области Ольга Татаринова губернатору Михаилу Ведерникову. Видео рабочей встречи опубликовано в канале главы региона в MAX.

Ключевым направлением стала модернизация региональной информационной системы ГИС «Закупки».

Как пояснила Ольга Татаринова, обновление позволяет автоматизировать рутинные процессы – за счёт этого удаётся значительно сократить время проведения закупочных процедур без потери качества. Важным инструментом в этой работе стал конструктор контрактов: он существенно упрощает работу заказчиков.

«Работать с ним просто: данные из заявки подтягиваются в систему автоматически, а встроенные критерии позволяют гибко настраивать шаблоны для конкретных задач», – отметила министр.

Уже сейчас проекты в сфере благоустройства и содержания дорог вышли на этап апробации. До конца года функционал конструктора планируют расширить: в него добавят варианты шаблонов для всех видов закупок, добавила Ольга Татаринова.

Ещё одним значимым блоком модернизации стала защита от недобросовестных поставщиков. Для этого в систему внедряют умные реестры экспертиз. Такой инструмент даёт государственным и муниципальным заказчикам эффективный механизм контроля, позволяет оперативно перепроверить историю контрагента и при необходимости отклонить некачественные партии продукции.

Губернатор Михаил Ведерников прокомментировал ход работ: «Модернизация системы госзакупок – это не просто автоматизация, а реальный инструмент повышения прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств. Важно, что уже сейчас видны первые результаты в ключевых сферах, таких как благоустройство и содержание дорог. Продолжаем двигаться в этом направлении, чтобы сделать закупочные процессы максимально удобными и надёжными».