Конструктор контрактов и умные реестры экспертиз внедряют в Псковской области
Итоги цифровизации системы госзакупок в Псковской области представила министр конкурентной политики Псковской области Ольга Татаринова губернатору Михаилу Ведерникову. Видео рабочей встречи опубликовано в канале главы региона в MAX.
Ключевым направлением стала модернизация региональной информационной системы ГИС «Закупки».
Как пояснила Ольга Татаринова, обновление позволяет автоматизировать рутинные процессы – за счёт этого удаётся значительно сократить время проведения закупочных процедур без потери качества. Важным инструментом в этой работе стал конструктор контрактов: он существенно упрощает работу заказчиков.
«Работать с ним просто: данные из заявки подтягиваются в систему автоматически, а встроенные критерии позволяют гибко настраивать шаблоны для конкретных задач», – отметила министр.
Уже сейчас проекты в сфере благоустройства и содержания дорог вышли на этап апробации. До конца года функционал конструктора планируют расширить: в него добавят варианты шаблонов для всех видов закупок, добавила Ольга Татаринова.
Ещё одним значимым блоком модернизации стала защита от недобросовестных поставщиков. Для этого в систему внедряют умные реестры экспертиз. Такой инструмент даёт государственным и муниципальным заказчикам эффективный механизм контроля, позволяет оперативно перепроверить историю контрагента и при необходимости отклонить некачественные партии продукции.
Губернатор Михаил Ведерников прокомментировал ход работ: «Модернизация системы госзакупок – это не просто автоматизация, а реальный инструмент повышения прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств. Важно, что уже сейчас видны первые результаты в ключевых сферах, таких как благоустройство и содержание дорог. Продолжаем двигаться в этом направлении, чтобы сделать закупочные процессы максимально удобными и надёжными».
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