В Псковском районе открылся новый участковый пункт полиции

11:54, 22 ноября 2021, ПАИ

22 ноября в Псковском районе открылся новый участковый пункт полиции. Он разместился в жилом микрорайоне «Родина» в помещениях здания на улице Владимирской, 5б, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Средства на ремонт и организацию входной группы были выделены из резервного фонда администрации области и муниципального бюджета. Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников рассказал, что пункт будет обслуживать 3 административных участка, где живут порядка 13 тысяч граждан. Здесь будут работать 4 сотрудника — старший участковый, два участковых, инспектор по делам несовершеннолетних. К приему граждан уже все готово — установлена мебель, техника, организованы рабочие места для сотрудников полиции.

По словам Алексея Овсянникова, это 24-й участковый пункт полиции в области. График его работы будет скользящий в зависимости от потребностей населения. Номера для обращений граждан размещены на входе в пункт. Алексей Овсянников заметил, что население Завеличья за последние годы увеличилось в 5 раз, и участковый пункт полиции здесь жизненно необходим. Он поблагодарил администрацию за поддержку.

На открытии присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он положительно оценил новый участковый пункт полиции и подчеркнул, что присутствие стражей порядка обеспечит безопасность жителей быстрорастущего района. Он также добавил, что администрация региона совместно с областным Управлением МВД России продолжит работу по поддержке сотрудников полиции, задействованных в охране общественного порядка. Михаил Ведерников пожелал полицейским успехов в службе и вручил памятный подарок.