Почти двух миллионов лишились жительницы Пскова и Великолукского района после общения с мошенниками

12:48, 22 ноября 2021, ПАИ

Более 1,7 миллиона рублей лишились жительницы Пскова и Великолукского района после общения с неизвестными злоумышленниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 18 по 19 ноября 67-летней пенсионерке из Пскова и 54-летней жительнице Великолукского района позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банков. Они предложили свое «содействие» якобы для предотвращения попыток несанкционированного снятия денег. Поддавшись на уловки мошенников, женщины лишились своих средств.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.