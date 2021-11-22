Косметику попытался украсть молодой человек из магазина в Пскове

13:11, 22 ноября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали молодого человека, пытавшегося украсть косметику из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

21 ноября в 17:15 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 18-летнего молодого человека, который пронёс через кассовый узел косметические средства, при этом не заплатив за них. Общая сумма ущерба составила 1 254 рубля.

По факту хищения проводится проверка.