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Происшествия

Косметику попытался украсть молодой человек из магазина в Пскове

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали молодого человека, пытавшегося украсть косметику из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

21 ноября в 17:15 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 18-летнего молодого человека, который пронёс через кассовый узел косметические средства, при этом не заплатив за них. Общая сумма ущерба составила 1 254 рубля.

По факту хищения проводится проверка.

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