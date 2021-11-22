В Псковском районе отремонтировали дорогу к новому причалу на реке Толбе

14:26, 22 ноября 2021, ПАИ

Состоялась приемка еще одного дорожного объекта, отремонтированного в Псковском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участок дороги ведет до деревни Толбица, где располагается причал для катеров, в том числе для муниципального катера «Талабск», который связывает материк с Талабскими островами.

Дорожный отрезок протяженностью 2,2 км отремонтирован силами Псковавтодора на сумму более 30 млн рублей. Средства на эти цели были направлены из областного бюджета.

Автомобильная дорога относится к V категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет 10 м, проезжей части — 7 м, обочин — 1,5 м.

Дорожники в рамках ремонта выполнили планировку откосов насыпи, расчистили полосу отвода от кустарника и деревьев, выполнили устройство водоотводных канав, отфрезеровали старое асфальтобетонное покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои, отремонтировали деформационные швы на мосту через реку Старцева.

Кроме того, были приведены в порядок пересечения и примыкания к дороге, укреплены обочины песчано-гравийной смесью и асфальтобетонным гранулятом. По завершении работ нанесена дорожная разметка термопластиком.