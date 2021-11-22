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Экономика

Более 125 000 срезов цветов и зелени задержали на границе в Псковской области

В фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки» на территории Псковской области запретили ввоз 125 373 срезов цветов и зелени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля выяснилось, что партия растительной продукции перевозилась с нарушениями в Красногорск (Московская область) из Литвы. Странами происхождения были указаны Эквадор, Колумбия, Нидерланды, Коста-Рика, Кения и США. Государственные инспекторы ведомства установили, что на упаковках части груза в маркировке отсутствовали сведения о наименовании страны-экспортера или реэкспортера.

В связи с нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС ввоз зелени и цветов на территорию Российской Федерации был запрещен.

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